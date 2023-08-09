В Роскомнадзоре рассказали, зачем нужна двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

Кража аккаунта на «Госуслугах» возможна путём подбора пароля. По этой причине рекомендуется использовать дополнительную защиту своего профиля – двухфакторную аутентификацию, которая требует подтверждения через телефон или почту.

Он также посоветовал периодически проверять бюро кредитных историй через «Госуслуги», чтобы убедиться, что нет займов, о которых человек не в курсе, это поможет избежать проблем с судебными приставами. Кроме того, можно проверять открытые счета на сайте ФНС, так как это может быть признаком действий злоумышленников от имени пользователя.