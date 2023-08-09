Власти объяснили появление дыма возле Севастопольской бухты

Появление дыма возле Севастопольской бухты связано с проведением тренировки флота. Такое объяснение жителям дал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Власти заверили севастопольцев, что в городе все спокойно. Развожаев пояснил, что флот проводит тренировку расчетов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

5 августа губернатор рассказал, что беспилотник близ Севастополя уничтожен силами флота. Тогда Развожаев отметил, что дрон уничтожили далеко от берега в севастопольской морской зоне.