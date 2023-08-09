$96.08-0.49105.44-0.62

Власти объяснили появление дыма возле Севастопольской бухты

Появление дыма возле Севастопольской бухты связано с проведением тренировки флота. Такое объяснение жителям дал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Власти объяснили появление дыма возле Севастопольской бухты
© РИА Новости

Власти заверили севастопольцев, что в городе все спокойно. Развожаев пояснил, что флот проводит тренировку расчетов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

5 августа губернатор рассказал, что беспилотник близ Севастополя уничтожен силами флота. Тогда Развожаев отметил, что дрон уничтожили далеко от берега в севастопольской морской зоне.

Еще раньше в районе Кара-Кобы в Крыму сбили беспилотник. На месте инцидента произошел подрыв, загорелась трава и кустарники.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости