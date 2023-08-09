Роскомнадзор порекомендовал операторам персональных данных не хранить их

Роскомнадзор рекомендовал операторам персональных данных избавляться от них сразу после использования, а не хранить. Как сообщает РИА Новости, заместитель главы ведомства Милош Вагнер отметил, что только так можно обезопасить их от утечек.

Он отметил, что начинать стоит не с «защиты собранной информации», а с выстраивания процессов так, чтобы данных изначально оказалось как можно меньше.

«Данные токсичны, и нужно от них избавляться. Не утекут только те данные, которых у вас нет. Это однозначно», — сказал Вагнер.

Замглавы Роскомнадзора отметил, что сейчас у операторов персональных данных есть несколько схем хранения информации. Одна из них подразумевает дробление идентифицирующих от транзакционных — такой подход рекомендует ведомство. Это затруднит восстановление данных при их утере. Некоторые организации объединяют их в одну базу.

«С одной стороны, защитить одну комнату проще, чем 20 комнат. С другой стороны, если ворваться в эту комнату, в которой все имущество, то можно получить "суперприз"», — отметил Вагнер.