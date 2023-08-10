На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

"Штормовое предупреждение. <...> 10 августа 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, в Пуровском, Надымском и Тазовском районах порывы 15-20 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-18 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.