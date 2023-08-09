В Крыму заявили о готовности помочь Херсонской области в развитии аграрного сектора

Республика Крым готова поделиться с Херсонской областью опытом в развитии аграрного сектора по линии сухостойких культур при проблемах с орошением, которые могут возникнуть после теракта на Каховской ГЭС, сообщил ТАСС председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов .

"Конечно, если будет необходимость, мы будем готовы помочь Херсонской области. Но для начала нам нужно проанализировать последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, должна завершиться спецоперация, чтобы в мирной обстановке можно было оценить нанесенный урон", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о возможной передаче Херсонской области опыта в выращивании сухостойких культур на севере полуострова.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сказал, что после теракта на Каховской ГЭС без воды остались почти 250 тыс. га орошаемых сельхозугодий, на которых выращивались важные для экономики влаголюбивые культуры - кукуруза, соя, рис. В связи с этим власти региона планируют увеличить площади посевов засухоустойчивых кормовых культур.

Крым был вынужден перестраивать аграрный сектор после воссоединения с Россией в 2014 году, когда Украина перекрыла из Херсонской области воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу - он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. Это привело к почти полному отказу от мелиорации сельхозугодий - аграриям пришлось переориентировать производства, отказавшись от выращивания риса.