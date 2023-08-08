Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

«Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года», – рассказали в ведомстве.