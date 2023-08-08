Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
Пресс-служба Минтруда сообщает, что по поручению президента России был подготовлен законопроект о единовременной выплате размером в 50 тысяч рублей тем гражданам страны, которые имеют награду «За оборону Ленинграда», либо знак «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что выплату стоит ожидать с декабря 2023 года по январь 2024 года.
«Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года», – рассказали в ведомстве.
Ранее Минтруд составил законопроект, который призван уточнить оплату сверхурочной работы.