В Магаданской области выпал снег

8 августа в Магаданской области выпал летний снегопад. Об этом сообщают «Известия».

© соцсети

Отмечается, что в регионе выпало так много снега, что в трассах за городом затруднён проезд. Согласно предупреждениям синоптиков, ближайшие дни в Магаданской области будут довольно холодными – температура воздуха будет оставаться ниже +10°C.

Относительное потепление обещают только к 10 августа, когда столбик термометра поднимется до +18°C.