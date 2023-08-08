В Магаданской области выпал снег
8 августа в Магаданской области выпал летний снегопад. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что в регионе выпало так много снега, что в трассах за городом затруднён проезд. Согласно предупреждениям синоптиков, ближайшие дни в Магаданской области будут довольно холодными – температура воздуха будет оставаться ниже +10°C.
Относительное потепление обещают только к 10 августа, когда столбик термометра поднимется до +18°C.
При этом в остальной части России всё ещё наблюдается аномально жаркая погода. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в столичный регион придёт похолодание.
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