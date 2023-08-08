В Госдуме захотели отказаться от наказания за старые посты в соцсетях
В Госдуме (ГД) захотели отказаться от наказания за старые посты в соцсетях, нарушающие российское законодательство. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовил вице-спикер нижней палаты парламента от партии «Новые люди» Владислав Даванков, пишет РБК.
Согласно тексту законопроекта, который оказался в распоряжении издания, в статье 4.5 КоАП предлагается прописать, что срок давности по правонарушениям, связанным с распространением информации в интернете и других телекоммуникационных сетях, исчисляется со дня их совершения.
Таким образом, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться 60 или 90 днями аналогично большинству нарушений, совершенных вне сети.
«То есть гражданина нельзя будет привлечь к административной ответственности за активность в соцсетях, которую он совершил за пределами установленного срока давности», — говорится в пояснительной записке.