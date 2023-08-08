Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России движения «Аллатра»

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность Международного общественного движения «Аллатра». Об этом во вторник, 8 августа, в своем Telegram-канале Генеральная прокуратура России.

Организация главой и основателем которой является гражданка Украины является псевдорелигиозным движением. Активисты получают от кураторов указания о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти РФ.