«Знаете, я только прихожу в себя. Во время финала я была в полнейшем шоке и очень сильно старалась не заплакать, чтобы не растеклась тушь по всему лицу. [...] В этот момент было совершенно не до подарков. Я просто наслаждалась моментом и все конверты куда-то делись. В одном из них был сертификат на Мальту. Но я буду связываться с организаторами и попытаюсь все восстановить», — рассказала победительница конкурса в интервью.