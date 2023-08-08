Россияне назвали лучшие города для воспитания детей
Согласно опросу сервиса «Работа.ру», россияне считают Москву наиболее подходящим городом для воспитания детей школьного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».
«По мнению опрошенных россиян, Москва – наиболее подходящий город для жизни с детьми, так считают 42% респондентов. Каждый третий (33%) выбрал Санкт-Петербург. На третьем месте оказалась столица Татарстана – Казань, за которую проголосовало 18% респондентов», – рассказали в сервисе.
В список лучших городов для жизни с детьми также попал Краснодар (15%), Сочи (13%), Калининград (12%), Новосибирск (11%), Нижний Новгород (11%), Екатеринбург (10%) и Ростов-на-Дону (8%). Всего в ходе исследования было опрошено 2700 родителей России.
Свой выбор половина респондентов объяснила тем, что в названных городах создана хорошая инфраструктура для жизни, а также присутствует несколько образовательных учреждений. 43% опрошенных также считают, что для воспитания детей важно наличие нескольких кружков дополнительного образования, а также спортивных секций. Почти столько же опрошенных (42%) заявили, что в городах для жизни с детьми необходим научный потенциал. 39% опрошенных также назвали места для развлечений с семьёй, а 36% – развитые больницы и поликлиники. Помимо этого, 28% опрошенных родителей назвали важным фактором богатую природу и благоприятную экологическую ситуацию, а за безопасность и важность льгот для семей с детьми проголосовало около четверти опрошенных.
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