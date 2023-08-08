Россияне назвали лучшие города для воспитания детей

Свой выбор половина респондентов объяснила тем, что в названных городах создана хорошая инфраструктура для жизни, а также присутствует несколько образовательных учреждений. 43% опрошенных также считают, что для воспитания детей важно наличие нескольких кружков дополнительного образования, а также спортивных секций. Почти столько же опрошенных (42%) заявили, что в городах для жизни с детьми необходим научный потенциал. 39% опрошенных также назвали места для развлечений с семьёй, а 36% – развитые больницы и поликлиники. Помимо этого, 28% опрошенных родителей назвали важным фактором богатую природу и благоприятную экологическую ситуацию, а за безопасность и важность льгот для семей с детьми проголосовало около четверти опрошенных.