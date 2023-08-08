Росмолодежь начала прием заявок на премию молодежных достижений «Время молодых»
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) открыло прием заявок на участие в Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе организаторов.
Конкурс направлен на признание достижений молодых граждан страны и лидеров сферы молодежной политики. Также планируется, что мероприятие поспособствует поддержке заслуг и поощрения представителей профессионального сообщества.
Всего в состязании предусмотрено шесть номинаций. Кандидаты на них будут выдвинуты представителями Росмолодежи.
Прием заявок на индивидуальные и командные номинации конкурса профессионального мастерства продлится до 15 августа текущего года. При этом запрос на участие в специальной категории «Молодежная столица России» — до 31 августа.
Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, до конца 2024 года во всех регионах страны появятся специальные центры, направленные на выявление талантов у детей. Реализацией задумки займется Минпросвещения России.