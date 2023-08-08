Суд в Латвии отклонил иск телеканала «Дождь»*
Суд в Латвии отклонил иск об отмене штрафа телеканалу «Дождь» (внесен в список иноагентов, структуры признаны нежелательными в РФ) за отсутствие аудиодорожки на латышском языке. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд полностью отклонил иск телеканала "Дождь" об отмене решения NEPLP наложить штраф за непредоставление аудиодорожки на латышском языке. Суд установил, что нарушение было совершено сознательно», — сообщил глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.
Аболиныш завил, что на суде компания не доказала, что требование предоставить перевод их материалов на латышский язык поставило его в проигрышную позицию по отношению к другим латвийским телеканалам.
Речь идет о штрафе в четыре тысяч евро, который «Дождь» получил за материал о российском Крыме, несопровождаемый аудиодорожкой на латышском языке.
Ранее стало известно, что Минюст внес латвийский и нидерландский филиалы телеканала в перечень нежелательных организаций.