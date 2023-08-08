Суд в Латвии отклонил иск телеканала «Дождь»*

Суд в Латвии отклонил иск об отмене штрафа телеканалу «Дождь» (внесен в список иноагентов, структуры признаны нежелательными в РФ) за отсутствие аудиодорожки на латышском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Суд полностью отклонил иск телеканала "Дождь" об отмене решения NEPLP наложить штраф за непредоставление аудиодорожки на латышском языке. Суд установил, что нарушение было совершено сознательно», — сообщил глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Аболиныш завил, что на суде компания не доказала, что требование предоставить перевод их материалов на латышский язык поставило его в проигрышную позицию по отношению к другим латвийским телеканалам.

Речь идет о штрафе в четыре тысяч евро, который «Дождь» получил за материал о российском Крыме, несопровождаемый аудиодорожкой на латышском языке.