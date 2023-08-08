В Госдуме предложили отменить коронавирусные ограничения на митинги для регионов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, депутат от партии «Новые люди» отправил обращение российскому вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рекомендовать руководству регионов России отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов. Его слова передает ТАСС.

«Прошу вас рекомендовать <...> отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов», — заявил депутат.

Даванков пояснил, что 1 июля прошлого года Роспотребнадзор приостановил действие ранее введенных рестрикций в связи с эпидемией COVID-19, включая масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и иные меры защиты, а 5 мая текущего года ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) отменила статус пандемии коронавируса.

«В субъектах РФ продолжают действовать режимы повышенной готовности», — сказал парламентарий.

При этом, по его словам, коронавирусные рестрикции касаются только вышеуказанных публичных мероприятий, в то время как все остальные, такие как концерты и праздники, разрешены.

«Такая правоприменительная практика может нарушать гарантии реализации гражданами права на проведение публичного мероприятия, закрепленные Конституцией России», — резюмировал Даванков.