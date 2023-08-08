Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила дополнить Всеобщую декларацию прав человека правом на историческую память. Такое предложение она высказала после того, как на траурной церемонии в Хиросиме не упомянули о том, кто был виноват в бомбардировках.

"Сегодня, через 78 лет, у людей отбирают право на историческую память: во время траурной церемонии в Хиросиме ни разу не упомянули о тех, кто был виновником трагедии. Считаю, что было бы справедливо дополнить Всеобщую декларацию прав человека "правом на историческую память". Возможно, это могло бы помочь уберечь человечество от настоящего конца света", - написала она в Telegram-канале.

Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.