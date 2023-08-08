Создатели «Смешариков» подали в суд на российских бизнесменов за пиратство

Создатели анимационного сериала «Смешарики» ПЦ «Рики» и правообладатель товарного знака «Мармелад Медиа» подали в суд на предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за пиратство. Об этом пишет Ura.ru.

Сообщается, что в документах арбитражного суда упомянутого региона говорится о рассмотрении девяти заявлений от создателей мультсериала, которые обвиняют бизнесменов в нарушении авторских прав.

«Арбитражный суд ХМАО рассмотрел девять исковых заявлений ООО "Мармелад Медиа" и ООО "Продюсерский центр "Рики" к индивидуальным предпринимателям из ХМАО о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и на произведение изобразительного искусства рисунок (изображение)», — говорится в документах.

В качестве доказательств правообладатели предъявили предметы, купленные в магазинах ХМАО. Так, они предоставили мягкие игрушки «Смешарики» и «Малышарики», а также ночные пижамы с изображением мультперсонажей. При этом среди ответчиков оказались владельцы сетей детских магазинов «KidsToys», «Игрушкино» в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

Уточняется, что по пяти делам суд вынес решение в пользу истцов, вследствие чего югорские бизнесмены должны выплатить до 100 тысяч рублей в качестве компенсации. По оставшимся заявлением вердикт еще не вынесен.