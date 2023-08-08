Снимавшую ролики о своей красивой жизни российскую чиновницу наказали

Чиновницу из города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), снимавшую для соцсетей ролики о своей красивой жизни, наказали. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

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По информации авторов поста, россиянке сделали выговор и лишили премий за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения.

Уточняется, что 27-летняя чиновница получила взыскание только за видео, на котором она сидит в розовом кабинете, пьет кофе и позирует на камеру. Ролик увидел мэр Пыть-Яха Александр Морозов, который и отправил его в комиссию по этике. Кроме того, женщина публиковала кадры с покупкой iPhone и парковкой автомобиля поперек стоянки. «Когда машина есть, а прав еще нет», — была подписана одна из записей.