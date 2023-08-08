Минувшая ночь стала в Петербурге самой теплой за всю историю наблюдений
Минувшая ночь стала в Петербурге самой теплой в истории. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.
По словам эксперта, столбики термометров не опускались ниже отметки плюс 23,7 градуса. Это на 0,1 градуса теплее, чем было в ночь на 7 августа.
До этого самыми теплыми ночами в Северной столице были ночи 8 августа 2010 года и 3 августа 1936 года. Тогда воздух прогревался до 23,3 градуса тепла.
Накануне днем в Петербурге была зафиксирована сильная жара. Температура воздуха составила плюс 34 градуса. В городе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Сильная жара сопровождалась сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду, передает телеканал «Санкт-Петербург».
Как отмечают синоптики, 8 августа жара в городе немного спадет, температура составит полюс 24–26 градусов, возможны кратковременные дожди. С юго-запада дует порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, передает Neva.Today.
В столице ночь с 7 на 8 августа стала «тропической», температура воздуха не опускалась ниже плюс 21 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.