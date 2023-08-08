Минувшая ночь стала в Петербурге самой теплой за всю историю наблюдений

Минувшая ночь стала в Петербурге самой теплой в истории. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

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По словам эксперта, столбики термометров не опускались ниже отметки плюс 23,7 градуса. Это на 0,1 градуса теплее, чем было в ночь на 7 августа.

До этого самыми теплыми ночами в Северной столице были ночи 8 августа 2010 года и 3 августа 1936 года. Тогда воздух прогревался до 23,3 градуса тепла.

Накануне днем в Петербурге была зафиксирована сильная жара. Температура воздуха составила плюс 34 градуса. В городе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Сильная жара сопровождалась сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отмечают синоптики, 8 августа жара в городе немного спадет, температура составит полюс 24–26 градусов, возможны кратковременные дожди. С юго-запада дует порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, передает Neva.Today.