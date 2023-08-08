Мать выселенной из отеля в Турции российской девочки обвинила туркомпанию во лжи

Мать выселенной из отеля в Турции с другими детьми российской девочки обвинила туркомпанию, организовавшую отдых, во лжи и халатности. Об этом Алина из Калуги рассказала «360».

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По словам собеседницы телеканала, изначально туроператор не вызвал у нее подозрений, так как отзывы о нем в сети были лишь положительные. Впервые женщина заметила странности незадолго до отъезда ребенка: к билету не прилагалась маршрутная квитанция. Спустя несколько дней после начала отдыха, когда детей выселили из гостиницы в час ночи, россиянка связалась с компанией.

«Он [представитель туроператора] сказал, что будут выселять в 06:00, а по факту в 01:00 их уже подняли и в 02:00 они уже выехали из гостиницы, там полиция приезжала», — поделилась Алина подробностями. Детей отвезли в парк, не организовав им там питание.

В компании объяснили, что такая ситуация произошла из-за пожаров в Турции. Якобы они не хотели заранее продлевать бронь, чтобы в случае эвакуации не потерять деньги. Алина, в свою очередь, не поверила в такое оправдание и назвала владельца туроператора манипулятором. Кроме того, детям не оплатили обратные билеты в Россию, заключила она.