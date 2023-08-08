Патриарх Кирилл наградил Легойду орденом равноапостольного князя Владимира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 50-летием председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду и наградил его орденом равноапостольного князя Владимира (III степени). Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"Во внимание к усердным трудам и в связи с юбилеем полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольного князя Владимира (III степени). Поддерживая и развивая взаимоотношения Церкви с обществом и средствами массовой информации, выступая на форумах и конференциях, делая заявления по актуальным религиозным и общественно значимым темам, вы стараетесь ясно и убедительно свидетельствовать нашим современникам о непреходящих евангельских идеалах, о созидающей и преображающей силе веры, о радости и полноте жизни в Боге", - говорится в поздравлении.

Легойда родился 8 августа 1973 года в городе Кустанай (Казахстан). В 1996 начал преподавать в МГИМО МИД России, с этого же года - один из основателей и главный редактор журнала "Фома". В 2009 году был назначен Священным Синодом на должность председателя Синодального информационного отдела Московского патриархата, в 2015 - на должность председателя преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. С 2019 года занимает пост временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Автор и ведущий программы "Парсуна" на телеканале "Спас".