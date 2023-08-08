Умер Калвис Залцманис, снявший советский фильм "Легко ли быть молодым?"

6 августа ушел из жизни советский и латвийский кинематографист Калвис Петрович Залцманис.

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На его счету порядка 400 сюжетов кинохроник и более полусотни фильмов. Самый известный - легендарная "перестроечная" лента Подниекса 1986 года "Легко ли быть молодым?" Он же снимал молодежную драму Браунса "Лето мотоциклистов".

О кончине мастера, как оператор работавшего с ведущими прибалтийскими режиссерами на Рижской киностудии, сообщает LTV News Service. Причина не названа.

Залцманис родился 14 декабря 1940 года в Мазсалаце. В 1971-м окончил Московский Государственный институт кинематографии. С 1994 по 2004 год работал в Латвийской академии культуры, где создал и руководил программой теле- и видеооператорского искусства, профессор.