Умерла актриса из "Новой жертвы" Араси Балабанян

7 августа в Рио-де-Жанейро на 84-м году жизни скончалась Араси Балабанян. Как передает Globo, причиной смерти стал рак легких. Балабян - бразильская актриса театра, кино, сериалов и теленовелл.

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Араси (родители хотели, чтобы ее имя было созвучно с названием реки Аракс) родилась в армянской семье в Кампу-Гранди в 1940-м. Ее отец с матерью уехали с родины, успев избежать геноцида. После перебрались в Сан-Паулу, где Балабанян взяла под крыло актриса Мария делла Коста, помогая выстраивать ей театральную карьеру.

Балабанян обучалась в Школе драматических искусств, которую закончила в 22 года, противясь воле отца, принуждавшего дочь бросить это дело.

Дипломным спектаклем молодой актрисы стал "Макбет", после чего Балабанян быстро выдвинулась в первые ряды перспективных начинающих актрис. В 1964-м - дебют на ТВ. Отец, посмотрев на работу Арис, до того с ней несколько лет не общавшийся, оттаял - родственники помирились.