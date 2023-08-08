В Гидрометцентре назвали регионы России, в которых пройдут тропические ливни
До конца рабочей недели в девяти регионах России ожидаются тропические ливни. Как сообщает URA.RU, об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Она отметила, что тропическими называют ливневые дожди, при которых в течение часа выпадает до 30 мм осадков. Подобные ливни ожидаются Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской и Ростовской областях, Карелии, а также в Пермском и Приморском краях.
Паршина отметила, что ночью 8 августа в Псковской, Калининградской и Смоленской областях дожди пройдут с грозами и порывами ветра до 15-20 м/c. В Москве и Центральной России ожидаются кратковременные дожди, усиление ветра до 17 м/c, а также снижение температуры.
Напомним, что ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что пик жары в Москве и Подмосковье пройден. В воскресенье, 6 августа, максимальная температура воздуха достигла +31,4 градусов — по оценкам специалистов, это будет самое высокое значение за все текущее лето.