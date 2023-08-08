В российском регионе в августе выпал снег

В центральных районах Магаданской области в августе прошли осадки в виде снега. Об этом сообщил представитель Гидрометцентра по российскому региону, передает РИА Новости.

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«Снег в августе в центральных районах Магаданской области — это явление нередкое. Ночью там фиксировали минусовые температуры воздуха», — сообщил представитель.

Он добавил, что в регионе не стоит ждать затяжного похолодания — в Магаданской области сохранится теплая погода.

В Магаданской области за лето не это первый раз, когда в регионе выпадает снег. Так, он выпадал уже дважды — в июне и в июле. Снегопады обычно приходят в регион резко во время жаркой и засушливой погоды.