В российском городе откроют коворкинг в здании заводоуправления XVIII века

В городе Сысерть Свердловской области до конца 2023 года захотели открыть коворкинг в здании заводоуправления. Как уточняет ТАСС, инициатива принадлежит креативному кластеру «На Заводе».

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Беседуя с журналистами агентства, сооснователь и креативный директор кластера Илья Орлов-Бунин отметил, что на ремонт здания ушло больше времени, чем планировалось изначально, однако к настоящему моменту практически все работы завершены, проводится обустройство.

«Это здание 1779 года. <…> Мы там хотим еще коворкинг открыть, там можно будет работать», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что креативный кластер сможет работать круглогодично.

Отмечается, что проект «Лето на заводе» стал одним из победителей «100 городов» Агентства стратегических инициатив. Цель, которую перед собой ставила команда, — доказать, что в старинных цехах можно создавать креативный кластер. За лето 2022 года его посетили более ста тысяч человек. Уникальный кластер располагается на территории старинного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских.