В России призвали снизить максимальную скорость самокатов

«Против всех ограничений борются владельцы бизнесов, связанных с электросамокатами. Но их бизнес не пострадает, потому что у нас есть каршеринг, где тоже есть права, страховка и так далее. И тем не менее каршеринг — это более серьезный бизнес, чем прокат самокатов, и он не страдает от всех этих правил. И здесь никто не пострадает, будет только лучше и спокойнее людям», — заключил парламентарий.