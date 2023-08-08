В Магаданской области выпал снег

Снег выпал в центральных районах Магаданской области, сообщает РИА Новости.

По данным представителя Гидрометцентра РФ по региону, снег в августе в центральных районах Магаданской области – не редкость.

Он подчеркнул, что ночью там фиксировали минусовые температуры воздуха, однако затяжного похолодания не прогнозируется. В регионе пока сохранится теплая погода.

До этого летний снег в Магаданской области выпадал дважды: в июне и в июле. Снегопады приходят в регион резко, сменяя жаркую и засушливую погоду.

Аномально высокие температуры до 40 градусов прогнозируются на юге России 8 августа. В частности, в Краснодарском крае воздух прогреется до 36 градусов, в Адыгее – до 37, в Астраханской и Волгоградской областях – до 39, в Калмыкии – до 38, в Ставропольском крае – до 36, в Чечне – до 38, в Кабардино-Балкарии – до 36, в Карачаево-Черкессии – до 35.