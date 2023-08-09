Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами

Власти Грозного и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительства заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей. Глава российского государства отметил, что приезжал в город без предупреждения. По его словам, это не было инспекцией — он просто хотел ознакомиться с результатами работы строителей.