Охлобыстин прокомментировал интервью Панина
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал интервью Алексея Панина (признан иноагентом в России), которое тот дал Ксении Собчак. Об этом Охлобыстин написал в своём Telegram-канале.
«Считаю, что Ксения Анатольевна, манкирует этикой журналиста. Такое показывали в базарном цирке 12 века. Он же абсолютно больной ребёнок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба», – написал он (орфография и пунктуация оригинала сохранена).
Охлобыстин также добавил, что Панину «осталось жить недолго», так как его дочь хочет вернуться в Россию, но не может этого сделать из-за уголовной статьи в отношении отца.
«На него дурака завели уголовную статью и его дочка не сможет вернуться в Россию, пока он жив, а она хочет. Девочка действительно его очень любит. И он её. Так что, боюсь, жить ему недолго», – добавил он.
В мае в отношении актёра Алексея Панина возбудили уголовное дело за оправдание терроризма. Позже его объявили в федеральный розыск.