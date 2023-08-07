Под Кировом обвалилась часть моста через реку Воя

В Кировской области частично обрушился мост через реку Воя
В Кировской области частично обрушился мост. Об этом сообщает «Вятка-на-Сети».
По данным источника, ЧП произошло на автодороге Кырчаны-Нема-Кильмезь 7 августа. Ограждение одной из полос и часть дорожного покрытия на мосту через реку Воя обрушились.
По предварительным данным, вероятной причиной инцидента называется проезд транспортных средств с большим перегрузом. Днем место происшествия посетила комиссия из областного Дорожного комитета.
Известно, что состояние моста квалифицировали как предаварийное. Эксперты продолжают уточнять состояние мостового сооружения.
В настоящее время решается вопрос о запуске реверсивного движения на этом участке. Власти также планируют провести капитальный ремонт моста.
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