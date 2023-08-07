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В Кировской области частично обрушился мост через реку Воя

В Кировской области частично обрушился мост. Об этом сообщает «Вятка-на-Сети».

Под Кировом обвалилась часть моста через реку Воя
© «Вятка-на-Сети»

По данным источника, ЧП произошло на автодороге Кырчаны-Нема-Кильмезь 7 августа. Ограждение одной из полос и часть дорожного покрытия на мосту через реку Воя обрушились.

По предварительным данным, вероятной причиной инцидента называется проезд транспортных средств с большим перегрузом. Днем место происшествия посетила комиссия из областного Дорожного комитета.

Известно, что состояние моста квалифицировали как предаварийное. Эксперты продолжают уточнять состояние мостового сооружения.

В настоящее время решается вопрос о запуске реверсивного движения на этом участке. Власти также планируют провести капитальный ремонт моста.

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