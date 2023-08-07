Кедровый орех внесли в список стратегически важных товаров в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении кедрового ореха в список стратегически важных товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, контрабанда кедровых орехов теперь будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. Уточняется, что речь идет именно об орехах корейской сосны, очищенных от скорлупы.

Ограничения распространяются только на экспорт. Собирать и заготавливать кедровые орехи по-прежнему можно.

Ранее в Иркутске были арестованы местный житель и гражданин Китая по обвинению в контрабанде леса на сумму более 43 млн рублей.

Как считает следствие, обвиняемые занимались скупкой древесины. За рубеж было незаконно экспортировано более 4 тыс. кубометров леса на сумму более 43 млн рублей.

Обвиняемых заключили под стражу в зале суда.