В Ленобласти нашли массовое захоронение времен ВОВ

В Ленинградской области обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, в этом месте находятся тела расстрелянных заключенных концлагеря «Дулаг-102». Согласно архивным документам, там находится около 2000 человек, в том числе детей.