В Ленобласти нашли массовое захоронение времен ВОВ
В Ленинградской области обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
«В 1,5 км от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны», — говорится в тексте.
По предварительным данным, в этом месте находятся тела расстрелянных заключенных концлагеря «Дулаг-102». Согласно архивным документам, там находится около 2000 человек, в том числе детей.
По факту обнаружения захоронения проводится доследственная проверка и назначены судебные медико-криминалистические экспертизы по установлению возраста, пола и причин смерти погибших.
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