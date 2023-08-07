Минюст признал нежелательными латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»

Минюст внес организации SIA TV Rain и TVR Studios B. V., созданные бывшим главным редактором телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Натальей Синдеевой (признана Минюстом России физлицом-иноагентом), в перечень нежелательных организаций. Об этом говорится на сайте ведомства.