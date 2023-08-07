Дом в российском городе продали вместе с жильцами

Дом, на одном из этажей которого живут люди, продали в городе Данков в Липецкой области вместе с жильцами, Анатолия Емельянова.

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Как рассказали прописанные на верхнем этаже ветераны МВД, новый собственник пытался выселить их по суду, но процесс проиграл, после чего в здании были отключены коммуникации. На уровне второго этажа обрезали канализацию, воду и отопление, что создало невыносимые для проживания условия.

По словам депутата, само здание очень ветхое и требует ремонта, но администрация отправляет жильцов к собственнику, из-за чего возникла патовая ситуация, при которой люди могут оказаться на улице. Он пообещал обратиться во все инстанции, в том числе к главе МВД.