Мединский рассказал о новых учебниках истории

Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимир Мединский заявил, что в новых школьных учебниках по истории России были полностью переписаны главы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах. Об этом сообщает ТАСС.

«В новых учебниках по истории России были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах», – заявил он.

Кроме того, Мединский также рассказал о готовности новых учебников. По его словам, новые учебники по истории для 5-9 классов будут готовы к 1 сентября 2024 года.