Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из под стражи
Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). Об этом сообщил адвокат митрополита Никита Чекман.
"Дорогие друзья, хорошие новости. Сегодня окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку", - сказал адвокат в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Чекман продемонстрировал кадры с освобожденным митрополитом, который передвигался с ним на автомобиле. Павел поблагодарил всех причастных к своему освобождению, призвав братию УПЦ сохранять единство.