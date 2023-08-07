Режиссер-документалист Юрий Альдохин скончался в возрасте 85 лет

На 86-м году жизни скончался режиссер-документалист, лауреат Государственной премии СССР Юрий Альдохин. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ .

«Не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии СССР, режиссера и оператора документального и научно-популярного кино Юрия Николаевича Альдохина», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Альдохин был автором сюжетов для киножурнала «Хочу все знать», режиссером советско-индийской кинотрилогии «Неру», автором фильмов-очерков о многих деятелях советского балета. Всего он снял более 40 научно-популярных и документальных фильмов.