Юлий Гусман стал кавалером азербайджанского ордена "Честь"

"За большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Юлия Соломоновича Гусмана орденом "Шараф", - говорится в документе.

Орденом "Честь" награждают за особые заслуги перед Азербайджаном, вклад в построение азербайджанской государственности, за заслуги в экономике, науке и технике, культуре, искусстве, просвещении и здравоохранении.