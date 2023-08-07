Певица Лада Дэнс прокомментировала свое состояние после аварии, в которую она попала накануне в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи исключили самое опасное для артистки последствие ДТП — перелом позвоночника.

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — заявила она.

Сейчас артистка продолжает восстанавливаться от черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушиба бедра.

Напомним, что авария произошла в субботу, 5 августа, на 52-м километре трассы М-2 «Крым» в Подольске. Автомобиль с Ладой Дэнс столкнулся с Bentley, который стоял на проезжей части после другого ДТП.