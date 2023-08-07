Климатолог объяснил, как нужно изменить образ жизни россиянам из-за жгучего солнца

«Обычно в Москве и Санкт-Петербурге в это время УФ-индекс находится в пределах нормы, но возможно и его повышение. Это грустное явление и все зависит от того, как долго это продлится. Если несколько дней, то переживать не о чем. Если это затянется, то тут можно говорить о серьезных рисках для здоровья», – отметил Ревич.