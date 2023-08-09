В Сахалинской области открылся молодежный форум «ОстроVа»

В Сахалинской области начал работу Всероссийский молодежный форум «ОстроVа», сообщает пресс-служба «Росмолодежи».

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Всего на Сахалин прибыли 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 88 регионов России.

Участие в открытии форума приняли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель «Росмолодежи» Ксения Разуваева и председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Также Сергей Кириенко зачитал приветствие президента России Владимира Путина.

«За прошедшее время форум стал местом притяжения и консолидации талантливых, инициативных и целеустремленных молодых людей из разных регионов страны. Уверен, что и в этом году форум пройдет с успехом, а насыщенная деловая и культурная программа послужат открытому и неформальному обсуждению широкого круга вопросов, волнующих молодежь», — сказал он.

Кроме того, Кириенко сообщил, что на Сахалине создается общероссийский центр молодежной карьеры, куда со всей страны будут приезжать ребята учиться лучшему опыту государственного управления и лучшему опыту реализации своего потенциала в крупных промышленных предприятиях.

В день открытия форума Сергей Кириенко и Валерий Фальков посетили обновленный после ремонта институт естественных наук и техносферной безопасности СахГУ. Гостям представили проекты, которые планируется реализовать при поддержке правительства Сахалинской области и индустриальных партнеров.