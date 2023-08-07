Двое суток в тайге провела жительница Тывы, она пошла за грибами и заблудилась, передает «МИР 24».

Выжить помогли правила, которым ранее учили спасатели – например, ждать помощи, оставаясь на одном месте. И наличие спичек. В поисках участвовали 82 человека. Они обследовали более 50 квадратных километров горно-таежной местности, обнаружили и благополучно передали женщину родственникам. Ее состояние удовлетворительное.