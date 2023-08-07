Синоптик рассказал о погодных аномалиях в России

«От 4 до 8 °С выше нормы сейчас: Краснодарский край, Ставропольский край, Нижнее Поволжье от Волгограда до Элисты. Там дневные температуры зашкаливают за +40 °С. Именно Калмыкия, Астраханская область и Волгоградская область. Вот они заняли вчера все топ-10 самых жарких мест», — поделился Шувалов.