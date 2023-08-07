Россиянки рассказали, где работают самые привлекательные холостяки

Cамые привлекательные холостяки в России, по версии жительниц страны, работают в IT-сфере, таковы результаты исследований портала «Работа.ру». Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, 47% россиянок назвали сферу IT самой перспективной для поиска мужа, 36% выделили нефтегазовую отрасль, а 29% — банковский сектор и финансы.

Отмечается, что каждая пятая участница опроса выбрала сферу строительства. 15% опрошенных назвали юристов самыми привлекательными холостяками. Также в топ-10 отраслей с самыми завидными одинокими мужчинами вошли менеджеры по продаже недвижимости, медики (обе специальности по 13%) транспорт и логистика (10%), ретейл (9%), а также производство и агропром (9%). Как подчеркивается в опросе, россиянки выбрали эти отрасли из-за высоких зарплат — так ответили 68% участниц опроса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители IT-сектора представляют больший интерес для России. Он призвал обеспечить программистов комфортными условиями для работы. Песков подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы отечественные айтишники, уехавшие из РФ, захотели вернуться на родину и работали на благо российских компаний.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин в разговоре с РБК предложил «не отталкивать» покинувших Россию после начала СВО. Кроме того, он раскритиковал идею конфискации имущества у эмигрантов и введения запрета для них на въезд в страну.