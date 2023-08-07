Более 75 процентов подростков сталкиваются с буллингом в школе
Более 75 процентов пользователей российской соцсети Сhips сталкивались с буллингом в школе. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщают данные исследования соцсети.
Буллинг — скрытая агрессия, направленная на конкретного человека, что является распространенным явлением среди школьников по всему миру. Нетерпимость выражается по-разному — от внешности и полового признака до особенностей здоровья, вероисповедания и этнической принадлежности.
Так, более 55 процентов опрошенных были свидетелями травли, а 35 процентов сами становились жертвами. 5 процентов честно признались, что сами выступали инициаторами буллинга. По их рассказам, причиной действий была агрессия из-за их собственных проблем с одноклассниками и в семье.
Исследование проводилось среди аудитории возрастом от 12 до 18 лет. Всего в опросе приняли участие пять тысяч человек.
Как отметило больше половины опрошенных, они не раз видели, как агрессия выплескивалась на кого-то из одноклассников или на учеников из других классов. Каждый четвертый пытался разобраться в происходящем и вступиться за жертву.
Социальные сети, мессенджеры и другие платформы для онлайн-общения давно стали обыденностью в жизни как взрослых, так и детей. Но именно дети максимально уязвимы перед лицом кибербуллинга — травли с использованием цифровых технологий. Педагог-психолог Анна Калабухова дала советы родителям, как уберечь ребенка от кибертравли.