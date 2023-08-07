Более 75 процентов подростков сталкиваются с буллингом в школе

Более 75 процентов пользователей российской соцсети Сhips сталкивались с буллингом в школе. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщают данные исследования соцсети.

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Буллинг — скрытая агрессия, направленная на конкретного человека, что является распространенным явлением среди школьников по всему миру. Нетерпимость выражается по-разному — от внешности и полового признака до особенностей здоровья, вероисповедания и этнической принадлежности.

Так, более 55 процентов опрошенных были свидетелями травли, а 35 процентов сами становились жертвами. 5 процентов честно признались, что сами выступали инициаторами буллинга. По их рассказам, причиной действий была агрессия из-за их собственных проблем с одноклассниками и в семье.

Исследование проводилось среди аудитории возрастом от 12 до 18 лет. Всего в опросе приняли участие пять тысяч человек.

Как отметило больше половины опрошенных, они не раз видели, как агрессия выплескивалась на кого-то из одноклассников или на учеников из других классов. Каждый четвертый пытался разобраться в происходящем и вступиться за жертву.