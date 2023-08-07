Роскомнадзор начал требовать от операторов блокировки серых сим-карт

В августе 2023 года Роскомнадзор начал требовать от сотовых операторов блокировки номеров абонентов с серыми сим-картами и неактуальными персональными данными (ПД). Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на источники в двух операторах.

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По их словам, в течение трех дней с момента получения списка номеров от Роскомнадзора оператор должен уведомить абонента. У абонента, получившего уведомление, есть 15 дней на предоставление актуальной информации (ФИО, дата рождения и паспортные данные). Если он этого не сделает, номер будет заблокирован.

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По данным «Ведомостей», только в августе может быть заблокировано до семи миллионов серых сим-карт.

Еще мае некоторые абоненты российских сотовых операторов получили сообщения, предупреждающие о блокировке сим-карт. В сообщениях говорилось, что ПД абонентов не прошли автоматическую проверку по закону «О связи» - паспортные данные не были найдены в государственных информационных системах.

Подтвердить паспортные данные можно во время визита в салон сотовой связи, показав паспорт сотруднику салона. Также это можно сделать онлайн через Госуслуги или в приложениях операторов.

При заключении контракта сотрудники салонов сотовой связи проверяют паспортные данные, но в то же время на российском рынке насчитывается до 20 миллионов активных абонентов с неподтвержденными данными. Некоторые из них купили сим-карты у метро, в других случаях компании массово закупали корпоративные сим-карты для сотрудников.

В 2023 году Роскомнадзор решил устроить проверку актуальности персональных данных абонентов для выявления активных серых сим-карт. Для проверок создали информационную систему, которая автоматически выявляет недостоверные сведения об абонентах. Если обнаружились несоответствия, оператор должен уточнить данные или прекратить оказание услуг.

В Роскомнадзоре сообщали, что за 2022 год в РФ заблокировали 152 тысяч сим-карт, выданных в нарушение закона.