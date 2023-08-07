Одной из крупнейших рек России предрекли обмеление

«Весь бассейн Дона расположен в зоне сухих степей, степей и лесостепей, он не имеет участков лесных, таежных, в отличие, например, от Волги, у которой значительная часть бассейна расположена в лесной зоне. Вызванное климатическими изменениями уменьшение осадков происходит именно в степной зоне и в зоне сухих степей, в лесостепной в меньшей степени, но там тоже происходит. А растут осадки как раз в лесной зоне», — пояснил Данилов-Данильян.