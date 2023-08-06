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В России создадут федеральный реестр сказок и былин

В России создадут федеральный реестр «объектов нематериального этнокультурного достояния». Постановление от 3 августа 2023 года №1277 подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

В России создадут федеральный реестр сказок и былин
© РИА Новости

В пресс-службе отметили, что в федеральный реестр войдут сказки, былины, танцы, ремесла, обряды, традиции, обычаи.

В него будут внесены сведения о хранителях и носителях самобытной традиционной культуры, происхождении объекта, местности его бытования.

Оператором реестра будет Минкультуры.

Куратор проекта, руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова рассказала, что реестр будет создан на основе принятого в октябре 2022 года закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».

Глава ЦКНР пояснила, что перечень включит в себя на первом этапе 150 объектов, затем возможно его расширение до 1 тыс. наименований.

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