В России создадут федеральный реестр сказок и былин

В России создадут федеральный реестр «объектов нематериального этнокультурного достояния». Постановление от 3 августа 2023 года №1277 подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

В пресс-службе отметили, что в федеральный реестр войдут сказки, былины, танцы, ремесла, обряды, традиции, обычаи.

В него будут внесены сведения о хранителях и носителях самобытной традиционной культуры, происхождении объекта, местности его бытования.

Оператором реестра будет Минкультуры.

Куратор проекта, руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова рассказала, что реестр будет создан на основе принятого в октябре 2022 года закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».