Умер актер из "Агенты КГБ тоже влюбляются" Луис Алакорн

В Сантьяго-де-Чили ушел из жизни актер, известный как Луис Алакорн. На его счету десятки кинокартин, сериалов и масса "мыльных опер", в которых он начал сниматься в 50-х годах.

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О смерти Алакорна, ученика Алехандро Ходоровски, сообщается на аккаунте ChileActores, где он был основателем и председателем. Артист умер в своем доме после десятилетнего сражения с лимфомой.

Луис Альфонсо Алакорон Мансилья родился в 1929 году и вошел в историю как самый плодовитый актер страны. Кроме того он выступал как театральный режиссер и продюсер. Его дедом был известный актер и режиссер Хусто Алакорн. На сцене Луис дебютировал подростком, профессионально - в 1954-м. На экранах - с 1957-го.