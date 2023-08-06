Артист балета Владимир Кудряшов умер на 101-м году жизни

Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался на 101-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

© кадр из фильма "Человек-амфибия"

В пресс-службе рассказали, что «скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета (1941-63)».

В Большом театре уточнили, что коллектив отметил 100-летний юбилей знаменитого артиста чуть больше месяца назад. На праздновании вспоминали самые яркие страницы его жизни.

Церемония прощания с Кудряшовым состоится 8 августа, отпевание пройдёт в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово (ул. Солдатская, 4) в 10:00.

Владимир Кудряшов родился 28 июня 1923 года, окончил Хореографическое училище при Большом театре (сейчас Московская государственная академия хореографии) в 1941 году и был принят в балетную труппу Большого.

Главным историческим событием в жизни артиста стало выступление у стен поверженного рейхстага, состоявшееся 3 мая 1945 года.

В его творческом репертуаре 31 партия и в балетных, и в оперных спектаклях, и в народно-сценическом танце. В 1945 году Кудряшов был занят в Пляске опричников в фильме «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна.